Penko Park, la recensione di un gioco di fotografia con creature carine e strambe

Non mancano poi i videogiochi dove scattare fotografie è il fulcro del gameplay, come New Pokémon Snap di Nintendo o, citandone uno tra molti, TOEM , uno dei giochi PS Plus Essential di settembre 2022. In mezzo ai molti prodotti a tema troviamo ora anche Penko Park, precisamente nella sua versione Nintendo Switch.

Lo sblocco di tutte le componenti base del gioco richiede circa tre o quattro ore , mentre per il 100% ci si deve aspettare circa sei o sette ore. Siamo ben lontani dai tempi di completamente di opere più massicce come New Pokémon Snap, ma ovviamente anche il prezzo va di pari passo.

Considerando questi elementi, anche se si ha accesso ad aree avanzate, vi è sempre bisogno di tornare più volte nelle precedenti e ripercorrere i propri passi per trovare non solo i Penko che sono sfuggiti a una prima occhiata ma anche quelli che prima erano nascosti da elementi con i quali non potevamo ancora interagire. Non si possono sbloccare tutte le novità semplicemente con una sola esplorazione di ogni area.

Una di queste è una sfera di fiori che può essere lanciata per interagire con molti tipi di Penko. Ogni Penko non ha infatti una sola "forma" o "stato". Un Penko di norma se ne sta lì fermo a guardarci, ma lanciandogli una sfera potrebbe arrabbiarsi o rallegrarsi: la nuova emozione permette di ottenere uno scatto differente. Capire quali "stati" sono ancora da sbloccare per ogni creatura è molto facile perché semplicemente inquadrandola ci verrà fornito un elenco con il numero di stelle ottenute per ogni "stato".

Strutturalmente, i fan di Pokémon Snap hanno già un'idea di quello che devono aspettarsi. Ogni percorso lineare ci vede avanzare in modo automatico, scattando foto in tutte le direzioni con l'obiettivo di ottenere un buono scatto delle creature di Penko Park. Il sistema di votazione è molto semplice e immediato: si ottengono subito da una a tre stelle, senza ulteriori punteggi numerici. Ottenere tre stelle è facile e basta non essere a distanze troppo elevate. Il percorso è però pieno anche di altri premi, ovvero una serie di oggetti e delle scatole, che ricompensano con dei cappelli da far indossare alla nostra guida.

Stile e sonoro

Una creatura di Penko Park arrabbiata

Penko Park non può essere comparato a New Pokémon Snap nemmeno dal punto di vista tecnico e stilistico. Il gioco di Nintendo vince facilmente il cuore degli appassionati della saga con i suoi validi modelli 3D delle varie creature delle generazioni ideate da Game Frek, mentre Penko Park deve fare affidamento solo sulle risorse produttive di un indie.

Gli ambienti sono molto basilari e non particolarmente dettagliati. Le creature sono invece piacevoli, se vi piacciono le cose un po' assurde. Troverete limoni con le ali, conchiglie canterine, blob di varia natura, una strana focena, cumuli di pietre con gli occhi e cose che non potremmo descrivere in altro modo se non come "delle strane facce montate sopra quello che supponiamo essere il corpo". Non aspettatevi particolare coerenza o una ricerca dei dettagli troppo elevata.

Il raccoglitore di foto e adesivi di Penko Park

Infine, Penko Park propone una piacevole colonna sonora, che accompagna senza disturbare l'avventura. Molte creature hanno poi i propri versi, che si odono soprattutto quando andremo a disturbale.

La conversione Switch funziona bene e la mancanza del mouse non è un problema visto che la progressione dei livelli non è particolarmente rapida: nelle fasi avanzate si sblocca anche la possibilità di fermarsi in ogni momento e per tutto il tempo che si vuole, quindi ottenere lo scatto perfetto diventa semplice anche per chi dovesse avere problemi motori o semplicemente poca praticità con le levette. Manca però la possibilità di controllare la visuale con il giroscopio: non è sempre la scelta più comoda, ma un'opzione in più non avrebbe guastato.