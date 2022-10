Call of Duty: Modern Warfare 2, il trailer di lancio ufficiale in arrivo domani

Il trailer di lancio ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà pubblicato domani, 6 ottobre, alle 15.00 ora italiana: lo ha annunciato Activision, contribuendo a far salire l'entusiasmo nei confronti dell'uscita di questo nuovo capitolo della serie sparatutto.

Forte del successo storico per la beta, Call of Duty: Modern Warfare 2 ci coinvolgerà in una spettacolare campagna single player dal taglio cinematografico, nonché in un'ampia selezione di modalità multiplayer competitive.

"Soldi. Armi. Informazioni. Qualcuno sta pianificando qualcosa", si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale di Call of Duty. "Non perdete il trailer di lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 domani, 6 ottobre, alle 15.00."

Nell'attesa, magari, date un'occhiata alla nostra intervista a Joe Cecot e Geoff Smith, i designer del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2.