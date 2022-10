Overwatch 2, il lancio sorprende tutti nonostante i tanti problemi

Overwatch 2 ha sorpreso tutti con un lancio che appare decisamente solido e che sembra confermare la validità delle scelte effettuate per il gioco, proposto come saprete nel formato free-to-play e dunque scaricabile gratuitamente, ma dotato al contempo di un inevitabile sistema di microtransazioni.

Certo, come spesso accade ci siamo trovati di fronte a un esordio fra le polemiche: quelle relative ai problemi di accesso per i server presi d'assalto, innanzitutto, ma anche i soliti conti su quanto bisognerebbe spendere per ottenere tutti gli oggetti. Piccolo dettaglio che viene sempre omesso: per ottenerli senza giocare.

Accolto con voti ottimi, Overwatch 2 si presenta al momento come un prodotto evidentemente incompleto ed è facile pensare che Blizzard abbia optato per un accesso anticipato proprio per mettersi al riparo da eventuali critiche. Tuttavia se i cantieri aperti fossero tutti così belli vivremmo in un mondo (videoludico) migliore.

La sensazione generale è infatti che questo sequel abbia saputo rilanciare alla grande quegli elementi che avevano costruito il successo dell'originale Overwatch, rifinendo le meccaniche laddove necessario e consegnandoci un roster anche stavolta pieno di personaggi molto ben caratterizzati, distinguibili per abilità ed equipaggiamento.

Overwatch 2, uno dei nuovi personaggi in azione

Non è un caso che le (poche) recensioni meno entusiastiche nei confronti di Overwatch 2 puntino il dito sulla mancanza di novità concrete, sulla reiterazione di una formula che molti utenti hanno letteralmente consumato investendoci centinaia di ore, mentre l'inedita campagna single player farà il proprio esordio soltanto nel corso del 2023.

Tuttavia è chiaro che un'esperienza simile abbia bisogno di poggiare sulle solide basi costruite in passato per poter ambire a compiere dei passi in avanti, senza dunque rivoluzionare tutto e rischiare di perdere quegli ingredienti che anche stavolta sembrano aver conquistato il grande pubblico.

Overwatch 2, alcuni dei personaggi del gioco

Lo stesso pubblico che si ritrova in fila con 50.000 giocatori davanti per poter accedere a una partita: quando le cose stanno così e si decide ugualmente di attendere, allora è proprio amore. Voi che ne pensate? Overwatch 2 vi sta piacendo? Come vedete il futuro dello sparatutto Blizzard? Parliamone.

