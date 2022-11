Sony al CES 2023: la presentazione ha una data ufficiale, novità anche per PS5?

Sony ha confermato la propria presenza al CES 2023 con un evento di presentazione fissato per il 5 gennaio 2023, durante il quale ci aspettiamo di vedere diverse novità interessanti anche in ambito PlayStation, con il keynote che verrà trasmesso in diretta attraverso il canale YouTube della compagnia.

L'appuntamento con Sony al CES 2023 è dunque per il 5 gennaio 2023 alle ore 2:00 del mattino secondo l'orario italiano, dunque non proprio comodissimo per noialtri. In ogni caso, sarà un evento interessante anche sul fronte dei videogiochi, probabilmente.



In tale sede ci aspettiamo di ricevere informazioni precise sui nuovi TV e dispositivi di elettronica di consumo, ma non solo: è abbastanza probabile la presenza di PlayStation VR 2, con una presentazione più estesa del dispositivo e forse anche informazioni su prezzo e data d'uscita, visto che queste non sono ancora arrivate in forma ufficiale.

D'altra parte, il visore venne annunciato proprio durante la conferenza Sony al CES 2022, dunque sarebbe in continuità con il passato una nuova presentazione più specificamente incentrata su dettagli pratici, come il lancio sul mercato. C'è anche chi pensa a possibili novità sul fronte PS5, addirittura con riferimenti a un nuovo modello tipo PS5 Pro, viste le informazioni che stanno circolando al livello di voci di corridoio, ma ovviamente si tratta solo di speculazioni.

Altre informazioni dovrebbero invece riguardare elementi ben lontani dai videogiochi, come possibili riferimenti e annunci da fare per quanto riguarda le auto elettriche, vista la recente joint venture tra Sony e Honda per la produzione di nuovi veicoli altamente tecnologici, i quali potrebbero addirittura montare all'interno una PS5 integrata, secondo quanto riferito.