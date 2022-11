Sony vuole inserire delle PS5 nelle auto elettriche costruite con Honda

Sony sembra avere intenzione di inserire delle PS5 all'interno delle auto elettriche che sta progettato in collaborazione con Honda, con un'iniziativa che sembra rispondere precisamente ad alcune idee lanciate da Tesla in precedenza.

Non è ben chiaro come abbia intenzione di fare in maniera pratica, né l'eventuale utilizzo di queste PS5 all'interno delle auto, ma l'affermazione sulla volontà di inserire le console nei veicoli elettrici è arrivata da Izumi Kawanishi di Sony, in un'intervista pubblicata dal Financial Times.

"Sony ha contenuti, servizi e tecnologie d'intrattenimento che contano molto per le persone. Vogliamo adattare questi asset alla divisione mobilità e questa è una nostra forza contro Tesla", ha riferito Kawanishi senza tanti giri di parole.

Sony-Honda Mobility, il prototipo della prima auto elettrica della joint venture

L'idea, insomma, è cercare di sfruttare gli elementi d'intrattenimento su cui può contare Sony anche all'interno della nuova divisione che punta alla costruzione di auto e rispondere anche sul medesimo campo sperimentato già da Tesla con l'inserimento nelle proprie auto di videogiochi come Cuphead e Cyberpunk 2077.

Sony-Honda Mobility è la nuova joint venture creata in Giappone per la progettazione e produzione di nuovi veicoli elettrici, di cui ancora non ci sono notizie precise al di là delle intenzioni. Parlando di questi asset d'intrattenimento sfruttabili dall'ambito mobility, Kawanishi ha spiegato che inserire delle PS5 nelle auto è "tecnologicamente possibile", cosa che non si traduce in un impegno programmatico ma rappresenta comunque una prospettiva presa in esame dalla compagnia.

Secondo quanto riferito da Yasuhide Mizuno, passato dunque da Honda alla presidenza della nuova joint venture, la prima auto elettrica da parte di Sony e Honda dovrebbe arrivare in Nord America nel 2025, e avrà i "contenuti" come elemento di grande rilievo. Tutto questo è legato a un nuovo modo di concepire l'auto come spazio di rilassamento: "per poter godere dello spazio all'interno della propria auto, c'è bisogno di renderlo uno spazio in cui non è necessario guidare. La soluzione è la guida autonoma", ha spiegato ancora Kawanishi al Financial Times, facendo dunque pensare anche alla possibilità di utilizzare una PS5 mentre l'auto si guida da sola.