Tesla Model S Plaid fa funzionare Cyberpunk 2077 al livello di PS5, dice Elon Musk

La nuova Tesla Model S Plaid ha un sistema di infotainment che, secondo il CEO della compagnia Elon Musk, sostanzialmente pareggia PS5 in termini di potenza computazionale e qualità grafica, con un paragone diretto fatto proprio in maniera ufficiale dal celebre fondatore di Tesla.

Abbiamo visto come la nuova Tesla sia in grado di far funzionare Cyberpunk 2077 in maniera notevole, grazie al nuovo sistema audio-video integrato e basato su tecnologia AMD, dotato addirittura di processore Ryzen e GPU dedicata RDNA 2. "Non c'è mai stata un'auto dotata di questo stato dell'arte in termini di tecnologia computazionale", ha affermato Elon Musk parlando della Tesla Model S Plaid durante un recente evento di presentazione.

"Queste sono performance al livello di PS5, sì può far funzionare Cyberpunk con un frame-rate piuttosto alto e può far andare giochi molto avanzati a 60 fps". In effetti, il nuovo sistema di infotainment della Tesla in questione, presente sia su Model S che Model X, è decisamente avanzato, qualcosa di mai visto su un veicolo.





Si tratta di un complesso CPU+GPU da circa 10 teraflops, praticamente al livello del SoC presente in PS5 in termini potenziali. La demo di Cyberpunk 2077 mostrata viaggiava sull'infotainment di una Tesla S Plaid da 130.000 dollari e effettivamente funzionava molto bene. È comparso peraltro anche una sorta di controller dedicato con il marchio Tesla, anche se pare che la demo funzionasse usando un normale controller di Xbox.

Il controller della Tesla Model S

Ma a cosa serve, esattamente, un sistema così avanzato per fare videogiochi in un'auto? A questo ha risposto Musk: "Se pensate al futuro, quando le auto andranno nella maggior parte del tempo in modalità autopilota o con guida autonoma, allora l'intrattenimento diventerà sempre più importante", ha affermato il CEO di Tesla.