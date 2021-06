Mario + Rabbids 2 per Nintendo Switch verrà annunciato all'E3 2021 da Ubisoft?

Mario + Rabbids 2 potrebbe essere una novità a sorpresa annunciata da Ubisoft nel corso della sua conferenza Ubisoft Forward all'E3 2021, che ricordiamo si svolgerà sabato 12 giugno 2021 alle ore 21:00.

Si tratta di una voce di corridoio partita da un presunto leaker considerato affidabile, tale "PracticalBrush12" che ha azzeccato diverse previsioni in passato, incluso il recente annuncio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. L'utente in questione ha parlato di un misterioso Mario + Rabbids Sparks of Hope da annunciare all'E3 2021, in mezzo a numerosi altri titoli i cui annunci e presentazioni sarebbero in arrivo nel corso della fiera.

Mario + Rabbids è stato un grande successo per Ubisoft su Nintendo Switch

Diversi di questi sono stati effettivamente annunciati già ieri sera durante la Summer Game Fest, cosa che consolida ulteriormente la possibilità che la voce di corridoio in questione possa essere vera, anche se ovviamente va presa solo come rumor non confermato per il momento.

Considerando il successo riscosso dal primo Mario + Rabbids: Kingdom Battle è effettivamente probabile che Ubisoft proponga un seguito per il suo ottimo strategico a turni basato sul mondo di Mario, dunque l'idea è sicuramente verosimile. Per il resto, non ci sono ancora informazioni sul titolo in questione, che probabilmente sarebbe destinato a seguire la struttura vista nel primo capitolo.

Non l'abbiamo peraltro incluso nel nostro recente articolo sulle previsioni e rumor di Ubisoft all'E3 2021, ma ormai manca veramente poco a scoprire la verità, visto che la presentazione è prevista ormai per domani sera.