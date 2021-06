LG UltraGear GP850: tutte le specifiche dei nuovi monitor Nano IPS da gaming da 27 e 32 pollici

LG ha presentato ufficialmente i nuovi monitor da gaming UltraGear della serie GP850. Arrivano così anche in Italia questi pannelli da 27 e 32 pollici, dotati di tecnologia Nano IPS in grado di garantire tempi di risposta di 1 ms, mentre offrono un'ampia gamma cromatica. La risoluzione Quad HD con un refresh rate di 180 Hz ed il supporto al G-Sync di NVIDIA e FreeSync di AMD rendono questi LG UltraGear 27GP850 e UltraGear 32GP850 perfetti per il gaming.

LG UltraGear 27GP850 Monitor LG UltraGear GP850 da 27 e 32 pollici Questo monitor da 27 pollici in formato 16:9 e con risoluzione 2560 x 1440 pixel è in grado di offrire una rapidità delle immagini senza sfarfallii, mantenendo allo stesso tempo una riproduzione accurata dei colori e immagini nitide prive di distorsioni. Il pannello può essere usato sotto diverse inclinazioni, disponendo di un angolo di visione piuttosto ampio di 178°/178°. A questo proposito, grazie ad un design ergonomico flessibile, riesce ad alzarsi fino a 110 millimetri, potendo anche inclinarsi in diverse angolazioni a seconda delle esigenze. Il refresh rate di 180 Hz unito ad un tempo di risposta di soli 1 millisecondi, garantisce prestazioni ottime anche per i giocatori più esigenti. LG UltraGear 27GP850 supporta anche l'HDR con certificazione VESA DisplayHDR 400 e ricopre il 98% dello spazio colore DCI-P3 con 1.07 miliardi di colori. Non manca nemmeno la presenza del G-Sync di NVIDIA, così come il FreeSync di AMD. Sulla parte posteriore invece troviamo un ampio set di porte, tra le quali ci sono due HDMI 2.0, una DisplayPort, due USB 3.0 e una classica uscita audio da 3,5 millimetri. LG non ha ancora confermato i prezzi ufficiali per l'Italia, ma è possibile trovare il monitor UltraGear 27GP850 su Amazon a 798€. Monitor LG UltraGear 27GP850 Scheda tecnica LG UltraGear 27GP850 Dimensione schermo: 27 pollici in formato 16:9

