Death's Door: un video gameplay per l'interessante action RPG di Devolver

Death's Door è una delle produzioni più interessanti in sviluppo presso Devolver Digital, ed è tornato a mostrarsi con un video gameplay in occasione del Day of the Devs, un evento dedicato agli sviluppatori indie che è andato in scena ieri sera subito dopo l'apertura della Summer Game Fest.

Nel video in questione, introdotto dal designer e producer David Fenn, vediamo oltre 4 minuti di gameplay del gioco in questione, che si presenta decisamente interessante. Death's Door è il nuovo action RPG dagli autori di Titan Souls, presentato lo scorso marzo e in uscita questa estate su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

In attesa di vederlo probabilmente al Devolver Direct, che si terrà il 12 giugno alle ore 22:30, possiamo dunque tornare a dare un'occhiata a questo affascinante titolo nel video andato in scena ieri sera.

Ambientato in uno strano mondo popolato da strane creature, Death's Door ci mette nei panni (o nelle piume) di un corvo incaricato di mietere le anime dei morti. Il tutto avviene in uno strano action RPG dal ritmo particolarmente alto, caratterizzato da una bella estetica in pixel con inquadratura isometrica.

Potremo utilizzare armi differenti e abilità speciali per raggiungere i nostri obiettivi, nell'ambito di un'esperienza che mette timing e precisione al primo posto sul fronte del gameplay.