Dragon Ball Z: Kakarot - Trunks: The Warrior of Hope, la recensione

La recensione di Trunks: The Warrior of Hope segna un'interessante inversione di tendenza per Dragon Ball Z: Kakarot, che con i primi due DLC si era spinto decisamente in avanti dal punto di vista degli eventi della saga, andando a pescare dalla serie Dragon Ball Super, e torna ora sui suoi passi per portare sullo schermo una storyline decisamente più vecchia, che però è rimasta nel cuore degli appassionati.

Andiamo con ordine, però: il Trunks che compare in Dragon Ball Z proviene da un mondo in cui Goku è morto a causa di un letale virus cardiaco e i potentissimi cyborg C17 e C18 hanno ucciso tutti i guerrieri Z, mettendo le città a ferro e fuoco e massacrando tantissime persone per il semplice gusto di farlo.

La trama di Dragon Ball Z: Kakarot - Trunks: The Warrior of Hope riprende come detto quella del film d'animazione La Storia di Trunks, sebbene con un paio di importanti aggiunte: viene mostrato in un flashback una sequenza di allenamento fra Trunks e Vegeta nella Stanza dello Spirito e del Tempo, ma soprattutto viene dato un finale propriamente detto alla storia mostrando il ritorno del personaggio nel futuro e la resa dei conti con i cyborg e con Cell.

Ci sono le stesse attività del gioco base, vedi la pesca e la possibilità di rivolgersi a rivenditori per l'acquisto di materie prime utili alla realizzazione di ricette per il potenziamento permanente del personaggio, o il fatto stesso di poter volare in giro e utilizzare la world map per raggiungere location come West City, Ginger Town, Orange City, la casa di Goku o la Kame House, ma il mondo di gioco si conferma vuoto e bruttarello.

Questo aspetto insomma non cambia, e anzi viene enfatizzato dalla necessità del pacchetto di intrattenerci con banali fetch quest fra una missione principale e l'altra, visto l'esiguo numero di scontri disponibili e la loro netta mancanza di varietà. Esplorando lo scenario avremo a che fare con anonimi androidi del Red Ribbon, che potremo sconfiggere per provare a salire di livello prima di affrontare diverse volte C17 e C18, rigorosamente in coppia.

Caratterizzato da una durata di circa tre ore laddove si proceda senza perdere troppo tempo, un valore francamente inferiore alle aspettative per un DLC che viene venduto al prezzo di 19,99 euro, Trunks: The Warrior of Hope riprende la struttura vista in Dragon Ball Z: Kakarot , caratterizzata da una sorta di open world parziale che da un lato prova a dare vita al mondo creato da Akira Toriyama ma mai descritto nei dettagli, dall'altro ci consegna paesaggi e città viziati da una concezione e da una realizzazione decisamente old-gen.

Basta tuttavia riempirsi le tasche di pozioni per la salute per poter procedere a testa bassa, ripetendo sempre le stesse combinazioni di attacchi per svuotare lentamente la barra della salute degli avversari e facendo attenzione alle loro contromisure. I combattimenti da questo punto di vista risultano senza dubbio spettacolari, ma anche molto caotici e frustranti visto che saremo sempre in inferiorità numerica, attaccati alle spalle dal secondo nemico nel momento in cui stiamo colpendo il primo.

Come accennato, ci sono alcune fetch quest e combattimenti semi-casuali che è possibile portare a termine durante la mini campagna di Trunks: The Warrior of Hope, ma si tratta alla fine di semplici riempitivi privi di fascino, inseriti al solo e unico scopo di allungare il brodo e consentirci di effettuare un po' di grinding così da non fare troppa fatica durante i boss fight.

Un discorso del tutto simile può essere fatto per quanto concerne il gameplay , nel senso che i chiarissimi limiti di Dragon Ball Z: Kakarot vengono in qualche modo ribaditi ed enfatizzati nell'ambito di un DLC da tre ore, in cui peraltro si possono controllare soltanto due personaggi (Trunks e Gohan) e spesso ci si ritrova a combattere da soli, senza poter sfruttare le assistenze.

Realizzazione tecnica

È un peccato che La Storia di Trunks non sia stata sfruttata meglio, ma è anche vero che i difetti del titolo sviluppato da CyberConnect2 erano già noti e non si poteva certo pretendere che un semplice DLC rivoluzionasse l'esperienza. Anche sul fronte grafico, che come al solito dà il meglio nelle cutscene e in generale con i personaggi in cel shading, ma come detto ci mette davanti un'ambientazione davvero modesta.

Abbiamo giocato Trunks: The Warrior of Hope su PC, approfittando del fatto che il pacchetto risulta accessibile fin da subito, in maniera indipendente dai progressi nella campagna principale, e non abbiamo riscontrato problemi di performance: al netto delle pochissime opzioni grafiche disponibili (fra cui spicca però un utile scaler), il DLC gira a 4K e 60 fps con le impostazioni al massimo utilizzando una RTX 3070.