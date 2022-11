Persona 5 Royal: il trailer con i riconoscimenti della stampa italiana parla d'amore

Atlus e SEGA hanno pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Royal per celebrare l'amore dimostrato dalla critica al gioco, con il lancio delle nuove versioni. Del resto stiamo parlando di quello che viene considerato uno dei migliori, se non proprio il miglior gioco di ruolo giapponese in assoluto, anche da parte del pubblico. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, tra gli articoli citati c'è anche la recensione di Multiplayer.it, in cui abbiamo scritto:

Con l'aggiunta di Persona 5 Royal alla sua libreria - e a breve anche di Persona 3 FES e Persona 4 Golden - Nintendo Switch diventa sempre di più la console di riferimento per gli appassionati di GDR nipponici. La conversione del capolavoro targato Atlus è riuscita molto bene, e il gioco mantiene tutte le sue caratteristiche originali, dalla storia significativa al cast memorabile, passando per uno stile affilato e coloratissimo, un gameplay solido e versatile, una colonna sonora che definire strepitosa sarebbe un eufemismo. Confermiamo quindi il voto che gli abbiamo assegnato prima nel 2017 e poi nel 2020: Persona 5 Royal resta un GDR imprescindibile ancora oggi.