JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R: Weather Forecast e Padre Pucci ora disponibili gratis

In concomitanza con il debutto degli ultimi episodi de Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean su Netflix, oggi Bandai Namco ha pubblicato un DLC gratuito per JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R che introduce due personaggi proprio di questo arco narrativo: Weather Forecast e Padre Pucci (Final).

Weather Forecast ha l'abilità di usare il meteo durante la battaglia con il suo stand che controlla l'atmosfera circostante per creare degli attacchi mortali. Il principale antagonista di Stone Ocean, Padre Pucci, (Final) è disponibile nella sua forma finale, pronto a combattere con il suo stand See Moon. Lo stand sfrutta le abilità legate alla gravità per avvantaggiarsi con i nemici.

I due personaggi sono stati presentati con un trailer, che potrete visualizzare di seguito:

Vi ricordiamo che JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra recensione del picchiaduro.

La Parte 3 de Le Bizzarre Avventure di JoJo - Stone Ocean invece è disponibile su Netflix per gli abbonati da ieri, ecco un trailer che presenta gli ultimi episodi.