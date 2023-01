Suikoden I & II HD Remaster: data d'uscita potenzialmente svelata da un negozio francese

Un negozio francese ha svelato quella che potrebbe essere la data d'uscita di Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars: il 9 marzo 2023. Per inciso di stratta della catena fnac.

La pagina di fnac per Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele, perché Konami, l'editore del gioco, non ha ancora annunciato nulla in merito e, quindi, potrebbe trattarsi di un errore. Comunque sia, si tratta già della seconda fuga di notizie che parla di marzo come mese d'uscita del gioco. In passato SteamDB aveva indicato il 2 marzo 2023 come giorno d'uscita, solo una settimana prima della data messa da fnac.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars:

Il destino di un eroe è scritto nelle Stelle

I leggendari videogiochi di ruolo Konami Suikoden I e Suikoden II sono stati rimasterizzati in HD!

La storia di Suikoden I

Un eroe celebrato si trasforma in un violento tiranno, e un impero va incontro al declino.

L'Esercito di Liberazione decide di ribellarsi a un dominio opprimente.

Una per una, le 108 Stelle del Destino si uniscono per cambiare il corso della storia.

La storia di Suikoden II

Il nostro eroe e il suo amico Jowy sono membri della Brigata Giovanile Unicorno, che si è vista coinvolta in una lunga disputa di confine tra il regno di Highland e le città-stato di Jowstown.

Pochi mesi prima era stato siglato un trattato di pace tra le due forze, entrambe interessate a porre fine ai combattimenti.

Tuttavia, sotto questa tregua covano le braci di una nuova guerra...

Caratteristiche di Suikoden I e Suikoden II HD

・Tutte le immagini di sfondo sono state rimasterizzate in HD

・Gli effetti aggiornati danno nuova vita alle animazioni in pixel art

・Nuovi effetti sonori ambientali per immergerti totalmente in un mondo fantastico

・Gli effetti speciali in battaglia, ora in HD, aggiungono un nuovo livello di realismo

・Aggiunta la funzione di salvataggio automatico

・Avanzamento rapido in battaglia

・Registro conversazioni