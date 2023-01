The Settlers: New Allies: requisiti PC ufficiali annunciati

Ubisoft ha svelato i requisiti di sistema di The Settlers: New Allies, che a ben vedere non sono molto esosi, viso che si parla di dove avere minimo un Intel i3-6100 o un AMD Ryzen 3 1200 come processori e una GPU NVIDIA GeForce GTX 950 con 2GB di VRAM o AMD Radeon 550 con 2GB di VRAM per giocare.

I raccomandati sono leggermente più alti, come potete leggere nelle tabelle sottostanti, ma non più di tanto. Ubisoft non ha inidicato risoluzione e framerate dei requisiti, ma vista l'approcciabilità non ci dovrebbero essere grossi problemi a farlo girare a 1080p con dettaglio alto, anche su sistemi non proprio high end.

The Settlers: New Allies, requisiti minimi



Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i3-6100, AMD Ryzen 3 1200

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 950 con 2GB di VRAM / AMD Radeon 550 con 2GB di VRAM

Memoria: 8 GB di RAM

DirectX: 11

Storage: 150 GB di spazio richiesto

Richiede un account di Ubisoft

The Settlers: New Allies, requisiti raccomandati



Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i7-6700, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 con 4GB di VRAM / AMD RX 470 con 4GB di VRAM

Memoria: 8 GB di RAM

DirectX: 11

Storage: 150 GB di spazio richiesto

Richiede un account di Ubisoft

Per il resto vi ricordiamo che The Settlers: New Allies uscirà il 17 febbraio 2023.