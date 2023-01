Eve Online: altre due espansioni sono previste per il 2023, simili a Uprising

L'anno prossimo sono previste altre due espansioni di Eve Online, ha rivelato CCP Games in una nuova roadmap del 2023 per l'MMORPG spaziale. L'espansione Uprising, pubblicata alla fine dello scorso anno, ha introdotto alcuni cambiamenti radicali nel New Eden e CCP Games ha dichiarato di voler mantenere questo ritmo ora che è passata a un modello di espansione per introdurre nuovi contenuti.

Lo sviluppatore islandese non è ancora pronto a discutere i dettagli delle prossime espansioni, ma attualmente il loro arrivo è previsto per il secondo e il quarto trimestre dell'anno.

Uprising - la prima "espansione" ufficiale di Eve Online dal 2018 - ha aggiunto una serie di nuove navi della Marina e dreadnought a ogni flotta, ma ha anche introdotto il rinnovato sistema di guerra tra fazioni.

Secondo CCP Games, le prossime espansioni avranno un impatto di questa portata. "Con questa espansione stiamo proponendo proprio quel che serve al gioco", afferma Burger Finnbogason, direttore creativo di Eve. "E sì, la prossima sarà ancora più sorprendente".

CCP Games prevede anche di organizzare la Fanfest di quest'anno dal 21 al 23 settembre, mentre per il quarto trimestre sono previsti eventi a tema Halloween e invernale.

Sia gli sviluppatori che i giocatori di lunga data sottolineano spesso che un maggior numero di giocatori in Eve Online significa un'esperienza più divertente per tutti, e Finnbogason afferma che il team ha registrato un'impennata di utenti attivi giornalieri dal lancio di Uprising.

"Di solito, quando si fanno espansioni di questo tipo, si ha un effetto a bastone da hockey: c'è molto interesse il primo giorno, poi diminuisce e si finisce per avere circa il 10% del picco come aumento o coda lunga", ci dice. "Ma non è quello che stiamo vedendo, anzi, stiamo assistendo a una coda lunga davvero salutare dopo questo rilascio - stiamo ancora vedendo giorni estremamente positivi più di un mese dopo il rilascio".