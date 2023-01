AEW: Fight Forever non ha ancora una data di uscita perché in attesa del rating?

Stando a un rumor, AEW: Fight Forever, il nuovo gioco di wrestling sviluppato da Yuke's, non ha ancora una data di uscita ufficiale perché in attesa del rating da parte della ESRB: pare che nei mesi scorsi il titolo sia stato sottoposto alla commissione americana, che però lo ha classificato in maniera diversa da ciò che si aspettavano THQ Nordic e All Elite Wrestling.

Annunciato nel maggio dello scorso anno, AEW: Fight Forever a quanto pare punterebbe a un rating Teen, come indicato peraltro nei primi trailer, ma la quantità di sangue e violenza glielo starebbero impedendo, ed è per questo che il publisher non ha finora annunciato quando sarà disponibile nei negozi.

La buona notizia è che dopo diversi tentativi pare che finalmente il processo di classificazione stia giungendo al termine, e sebbene non sia ancora chiaro quali saranno le tempistiche della ESRB, immaginiamo che un annuncio ufficiale con la data di lancio arriverà subito dopo.

Nel frattempo, tuttavia, 2K Games ha annunciato WWE 2K23, fissando l'uscita del gioco al 17 marzo: una finestra che probabilmente AEW: Fight Forever si guarderà bene dall'utilizzare, per ovvi motivi.