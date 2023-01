Scars Above, un video diario parla del comparto artistico del gioco

Scars Above è protagonista di un interessante video diario dedicato al comparto artistico del gioco sviluppato da Madhead Games, che farà il proprio debutto il 28 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come ricorderete, il mese scorso siamo tornati a provare Scars Above e l'esperienza ci ha colpiti per alcune meccaniche legate al gunplay e per il fascino del mondo alieno che fa da sfondo all'azione, che viene descritto appunto in questo filmato.

"L'avvincente sparatutto d'azione e avventura fantascientifico in terza persona combina i migliori elementi di combattimento, una trama avvincente e intricata e l'esplorazione di un misterioso mondo alieno", si legge nel comunicato stampa ufficiale.

"Il titolo mette i giocatori nei panni della dottoressa Kate Ward, un'astronauta e scienziata, inviata a esplorare una colossale ed enigmatica struttura aliena - il Metahedron - che appare nell'orbita terrestre."

"Le cose non vanno come previsto e il Metahedron trascina Kate e la sua squadra attraverso lo spazio su un misterioso pianeta extrasolare dove si sveglia da sola in un mondo strano e ostile; determinata a sopravvivere, si propone di trovare il suo equipaggio e svelare il mistero dietro quello che è successo."

"I giocatori devono esaminare l'ambiente circostante, scansionare e analizzare la fauna e la flora aliene del pericoloso pianeta extrasolare, quindi utilizzare le conoscenze acquisite per creare varie armi elementali, gadget e materiali di consumo."

"Dovranno anche fare affidamento su dispositivi offensivi e tattici, utilizzare l'ambiente a proprio vantaggio e sfruttare le debolezze di creature mostruose per sopravvivere contro le avversità; cercando allo stesso tempo di svelare il mistero di un'antica civiltà aliena e scoprire la verità su ciò che è accaduto a Kate e al suo team."