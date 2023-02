Game Freak afferma che è "molto importante" continuare a fare giochi non-Pokémon

Game Freak afferma che continuerà a produrre giochi che non hanno nulla a che fare con i Pokémon, almeno stando a quanto dichiarato da uno dei director dello studio giapponese.

Ricordiamo ad esempio che il mese scorso lo studio ha pubblicato Pocket Card Jockey: Ride On in esclusiva su Apple Arcade, un remake di un gioco originariamente pubblicato per 3DS. Parlando con Axios il director di Ride On, Masao Taya, ha sottolineato che lo studio è impegnato a realizzare altri giochi non-Pokémon.

"Crediamo che sia molto importante per lo studio continuare a produrre e pubblicare titoli al di fuori della serie Pokémon", ha detto Taya. "Negli ultimi anni, le risorse necessarie per lo sviluppo dei giochi sono cresciute sempre di più, quindi il Dipartimento di Sviluppo Uno ha sperimentato uno stile di sviluppo in cui collabora con studi esterni".

Una decina di anni fa, Game Freak ha creato un'iniziativa interna chiamata Gear Project, in cui gli sviluppatori potevano proporre idee per giochi originali da realizzare durante i periodi di calma, quando lo sviluppo di giochi Pokémon non era così intenso.

Sebbene lo sviluppatore sia noto soprattutto per la serie Pokémon, in passato ha pubblicato una serie di giochi minori e non legati alla saga esclusiva di Nintendo, come HarmoKnight, Tembo the Badass Elephant e Giga Wrecker.