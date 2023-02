Bramble The Mountain King: data di uscita svelata con un trailer per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Gli autori di Bramble The Mountain King hanno pubblicato un nuovo trailer che svela la data di uscita: 27 aprile 2023. Il gioco sarà pubblicato su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

La descrizione ufficiale recita: "Bramble The Mountain King ti porta in un viaggio avvincente e inquietante attraverso paesaggi incredibili. Vesti i panni di Olle, un ragazzino che parte per salvare sua sorella, che è stata rapita da un temibile troll. A Bramble non tutto è come sembra: in questa terra bizzarra piena di creature grandi e piccole, devi scegliere attentamente quando avvicinarti e quando nasconderti. Le foreste e le grotte pullulano di bestie crudeli e affamate. Occhio a dove metti i piedi..."

"Usa la Scintilla del Coraggio, un frammento incantato che ti offre le risorse necessarie per superare le insidie e le prove sul tuo cammino. Sconfiggi le terribili creature che incontri in modi unici e differenti. Ma ricorda: il coraggio senza gentilezza può condurti su un sentiero oscuro."

Lo scorso anno era anche stato pubblicato un video che mostra diciotto minuti di gameplay. Bramble The Mountain King è inoltre disponibile in versione demo tramite Steam, al momento della scrittura.