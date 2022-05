Square Enix svela che lo stile HD-2D è in realtà più costoso di quanto pensiamo

Square Enix, negli ultimi anni, ha proposto al mondo una serie di giochi con un nuovo stile grafico, chiamato dalla compagnia HD-2D. Si tratta di un mix di pixel art e tridimensionalità, con effetti grafici e luminosi di varia natura. È molto apprezzato dai fan, che lo vedono come un modo moderno per riproporre grafica retro. Potrebbe anche sembrare uno stile grafico facile da realizzare e non molto costoso. In realtà, non è affatto così.

Parlando con 4Gamer, secondo la traduzione di Nintendo Everything, il produttore di Triangle Strategy - Tomoya Asano - ha spiegato la situazione. La testata ha chiesto ad Asano perché i giochi indie non hanno iniziato a copiare questo stile grafico. Lo sviluppatore ha quindi detto: "È probabilmente importante sottolineare che costa più di quanto potreste pensare. A tal riguardo, è una buona scelta per i giochi che Square Enix vuole pubblicare. Copiarlo potrebbe però essere poco vantaggioso per altre compagnie."

Live a Live

Ovviamente un HD-2D non costa come un gioco con grafica realistica (pensate a Final Fantasy 7 Remake per rimanere in ambito Square Enix), ma non si deve pensare che sia un tipo di stile facile e veloce da realizzare.

Square Enix continuerà a produrre giochi HD-2D, come Live a Live. A questo riguardo, Asano usa tale gioco per spiegare come la grafica HD-2D non abbia un solo stile e possa essere adatta anche a seconda dell'ambientazione. "Il modo in cui si esprime cambia da titolo a titolo, quindi lo stile HD-2D sarà un po' diverso ogni volta. Con Live a Live, per esempio, l'atmosfera della sezione preistorica sarà diversa da quella sci-fi. Le nostre possibilità di espressione sono aumentate grazie a nuove idee".