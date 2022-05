Giochi in uscita a giugno 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Per quanto riguarda invece le altre piattaforme, assisteremo finalmente all'esordio di Diablo Immortal su mobile e PC, potremo visitare il mortale campo estivo di The Quarry , il nuovo horror game di Supermassive, e vestire i panni di Nathan Drake e Chloe Frazer nello splendido Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri , che segna il debutto assoluto per la serie di Sony in ambiente Windows.

Il prossimo sarà senza dubbio un mese molto interessante per i possessori di Nintendo Switch. Fra i giochi in uscita a giugno 2022 spiccano infatti lo sportivo arcade Mario Strikers: Battle League Football e il Musou Fire Emblem Warriors: Three Hopes, ma ci sono anche Demon Slayers: Kimetsu no Yaiba, Wreckfest e Fall Guys: Ultimate Knockout.

Il gioco ci consegnerà una corposa campagna da affrontare in solitaria o in cooperativa, ma anche un'enorme quantità di contenuti extra che andranno ad arricchire ulteriormente il pacchetto fra attività endgame, sfide speciali con fasi conclusive in stile battle royale ed entusiasmanti raid dalla difficoltà crescente.

Accolto in maniera a dir poco scettica da parte della community per via dell'approdo sui dispositivi mobile, Diablo Immortal sarà disponibile questo mese anche in versione PC, andando dunque a unire il meglio dei due mondi per un'esperienza action RPG che attinge a piene mani dalla tradizione del franchise Blizzard e vanta personaggi e classi che i fan della serie ben conoscono.

A differenza delle precedenti versioni, in questo caso il pacchetto includerà fin da subito anche i personaggi scaricabili , che andranno ad arricchire in maniera sostanziale il roster della modalità versus, mentre per quanto riguarda la campagna resteranno probabilmente intatte le perplessità per quanto concerne durata e profondità dell'esperienza espresse nella recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles .

A qualche mese dal debutto su PC, PlayStation e Xbox, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles approda anche su Nintendo Switch, portando con sé le atmosfere del celebre anime, riprodotte in maniera estremamente fedele grazie al puntuale lavoro degli esperti di CyberConnect2 . L'avventura di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko rivive dunque sulla console ibrida giapponese, anche in un'inedita dimensione portatile.

La formula è quella che il team di sviluppo ha introdotto ai tempi di Until Dawn (recensione) , dunque una sorta di film interattivo con meccaniche di gameplay limitate ma uno sfaccettato sistema di scelte e conseguenze che andrà a determinare il susseguirsi degli eventi, quali personaggi moriranno fra atroci sofferenze e quali invece riusciranno a sopravvivere all'incubo. Il provato di The Quarry .

Il nuovo horror game di Supermassive Games, The Quarry ci accompagna in un campo estivo per vivere le (dis)avventure di nove ragazzi che si ritrovano improvvisamente ad avere a che fare con un gruppo di assassini psicopatici e con una misteriosa creatura. La storia si ispira al classico Venerdì 13 ma non solo, in una sequenza di sorprese e colpi di scena pronti a farci saltare dalla sedia.

Seguiremo le vicende di Nathan Drake durante la sua ultima missione in compagnia del fratello Sam, della moglie Elena e dell'immancabile mentore Sully, finiti sulle tracce del leggendario tesoro del pirata Henry Avery: un viaggio che li porterà a visitare paesi come l'Italia, la Scozia, il Madagascar e l'isola perduta di Libertalia. Ne L'Eredità Perduta vestiremo invece i panni di Chloe Frazer in una pericolosa spedizione sui Ghati Occidentali assieme alla mercenaria Nadine Ross. Tutti i dettagli nella recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri .

Il franchise Sony è al debutto assoluto su PC, ma dà subito il massimo visto che Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri include in un'unica soluzione l'ultimo capitolo della serie, ovverosia Uncharted 4: Fine di un Ladro , e l'ottima espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta . Avventure ricche di personaggi ben caratterizzati e sequenze assolutamente spettacolari, che non mancheranno di lasciarvi senza fiato.

Il gameplay è un curioso mix fra le sfide fuori di testa di Takeshi's Castle e le meccaniche degli online competitivi che vanno per la maggiore, con una selezione di eventi a cui possono partecipare fino a sessanta giocatori nel tentativo di rimanere gli unici ancora in piedi al termine del match. E con la gratuità arrivano anche le immancabili stagioni, che promettono tante novità! Ulteriori dettagli nella recensione di Fall Guys: Ultimate Knockout .

Dopo l'incredibile successo su PC e PlayStation, Fall Guys: Ultimate Knockout debutta a giugno anche su Xbox e Nintendo Switch, in concomitanza con il passaggio al formato free-to-play : un vero e proprio rilancio in grande stile per il coloratissimo battle royale a base platform di Mediatonic, che aveva senz'altro bisogno di una svolta simile per tornare sulla bocca di tutti come ai tempi dell'esordio, avvenuto in piena pandemia .

Wreckfest

Wreckfest, una gara a base di demolizione

In uscita su NSW il 21 giugno

Lo spericolato gioco di guida sviluppato da Bugbear Entertainment, ancora oggi un punto di riferimento per quanto concerne la fisica di deformazione dei veicoli, arriva questo mese anche su Nintendo Switch per coinvolgerci in una serie di gare ed eventi spettacolari in cui dovremo tagliare il traguardo per primi oppure rimanere gli unici ancora in grado di muoversi all'interno di un demolition derby.

Wreckfest è questo e tanto altro ancora, e sebbene siano passati ormai diversi anni dall'esordio del gioco su PC, avvenuto ufficialmente nel 2018 ma preceduto da un lungo periodo in accesso anticipato, l'esperienza promette tanto divertimento anche in questa sua ulteriore incarnazione. Per saperne di più, ecco la nostra ultima recensione di Wreckfest.