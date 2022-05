Floppy Knights, la recensione di uno strano ibrido tra strategico e gioco di carte

Il sistema dei generi è un elemento portante dell'industria dei videogiochi, così come è sempre stato per qualsiasi ramo dell'intrattenimento. Tuttavia, quando questi generi si consolidano in codici sedimentati, accade spesso che si ricorra a ibridazioni inedite per trovare soluzioni nuove e vivaci, proprio come vediamo in questa recensione di Floppy Knights. Siamo soliti vedere variazioni dell'RPG che prendono elementi roguelike, dungeon crawler e creano misti intermedi di varia tipologia, ma di recente anche le carte hanno iniziato ad essere prese sempre più in considerazione per queste particolari sperimentazioni videoludiche.

La soluzione proposta da Rose City Games è particolarmente originale e funziona anche decisamente bene: si tratta di prendere la struttura tipica dello strategico a turni e variarla un po' con l'inserimento delle carte e delle dinamiche "deck building" che derivano da queste e il risultato è un buon mix tra il raziocinio della tattica e il caos dell'aleatorietà delle carte, unito a un sistema di progressione comunque presente.

La storia è molto semplice: in un mondo incantato e dominato dalla magia, la protagonista Phoebe è una ragazza ribelle che è totalmente affascinata dalla tecnologia e guarda con disprezzo alle arti magiche. Questo la mette in una situazione imbarazzante soprattutto per i genitori, che la vorrebbero vedere instradata verso qualche tranquillo impiego o nello studio della magia. Tuttavia, Phoebe ha pronta una strategia vincente per la propria vita: vincere il Contest dei Gadget indetto dalla cittadina vicina e potersi così guadagnare il rispetto di tutti, oltre che un bel gruzzoletto con cui magari poter andare a vivere da sola e togliere i genitori dall'imbarazzo di una figlia scapestrata ancora in casa.

E qual è l'idea brillante elaborata da Phoebe? Non tanto il suo braccio meccanico senziente Carlton, che con la sua intelligenza artificiale probabilmente basterebbe a farle vincere il premio Nobel (se esistesse in questo mondo), bensì l'invenzione dei Floppy Knights, ovvero combattenti e poteri che scaturiscono da vecchi floppy disk, elaborati da Carlton per diventare degli strani esseri a metà tra vegetali e soldatini.