Xbox & Bethesda Showcase: tra i protagonisti anche Ark 2? Spuntano degli indizi

Ark 2, il nuovo capitolo della sparatutto fantascientifico a cui collabora Vin Diesel come produttore, potrebbe essere tra i protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase 2022 della prossima settimana, stando ad alcuni possibili indizi scovati dalla community.

Come riportato su Reddit, alcuni giocatori hanno notato che la nuova mappa Fjordur di Ark: Survival Evolved verrà pubblicata il 12 giugno, ovvero lo stesso giorno dello showcase di Microsoft. Si tratta inoltre della prima volta in assoluto che gli sviluppatori pubblicano un update o un'espansione di domenica, il che potrebbe indicare che durante la presentazione ci sarà spazio per un annuncio relativo al brand e dunque probabilmente ad Ark 2, da tempo sparito dai radar dopo il reveal nel 2020.

Per rafforzare ulteriormente quest'ipotesi viene citato un commento fatto da Aaron Greenberg di Microsoft nel dicembre del 2020, in cui afferma: "Siamo entusiasti di lavorare con Studios Wildcard per portare Ark 2 con Vin Diesel esclusivamente su Xbox Series X | S", segno che i rapporti tra le due parti sono piuttosto stretti e quindi è lecito aspettarsi novità sul gioco durante un evento Microsoft.

Per scoprire la verità in ogni caso non ci resta che attendere l'Xbox & Bethesda Showcase, l'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane del 12 giugno.

Rimanendo in tema Xbox, in questi giorni varie fonti non concordano sul fatto che il gioco di Indiana Jones di Machine Games sarà esclusiva o meno.