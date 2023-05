Backbone One disponibile, è il controller con licenza ufficiale PlayStation per iOS e Android

Sony ha annunciato la disponibilità odierna del controller mobile Backbone One - PlayStation Edition, per iOS e Android. Si tratta di una periferica pensata per gli smartphone, che gode della licenza ufficiale PlayStation.

"Abbiamo visto che molti giocatori traggono vantaggio dalla funzionalità dell'app PS Remote Play, che consente di giocare a titoli per PS4 e PS5 riprodotti in streaming dalla console con Backbone One - PlayStation Edition, dentro e fuori casa. È diventata rapidamente una delle funzionalità di gioco più popolari sulla piattaforma Backbone.

Gli utenti Android ci hanno chiesto numerose volte la stessa esperienza di gioco senza pari, quindi siamo entusiasti di offrire anche Backbone One - PlayStation Edition per Android."

Il Backbone One è estensibile

Per quanto riguarda il design, è ispirato a quello del DualSense, il controller di PS5, come ben spiegato dal produttore: "I colori, i materiali e le finiture si ispirano al controller wireless DualSense, inclusi i tasti frontali trasparenti. Si abbina perfettamente al look della tua console PS5 e, se possiedi già le cuffie wireless PULSE 3D, puoi collegarle direttamente a Backbone One, grazie all'ingresso cuffie da 3,5 mm."

L'utilizzo di Backbone One è inoltre davvero molto semplice: "L'ultimo aggiornamento dell'app PS Remote Play su Google Play consente di configurare e giocare in modo semplice con Backbone One - PlayStation Edition. Se disponi di Internet a banda larga e una console PS5 o PS4, collega un iPhone o un dispositivo Android a Backbone One e inizia subito a giocare ai tuoi titoli per PS5 e PS4 con la potenza dell'app PS Remote Play, dentro e fuori casa."

Da notare che Backbone One è compatibile anche con i giochi di Google Play e App Store, oltre che con altri servizi di streaming con supporto per i controller. Quindi potete giocarci anche a Call of Duty: Mobile, Fortnite e Diablo Immortal, tanto per fare alcuni nomi celebri.

"I giocatori possono scaricare l'app Backbone per un'esperienza PlayStation personalizzata. All'interno dell'app potrai vedere diverse integrazioni PlayStation, come i glifi personalizzati che rappresentano gli iconici PlayStation Shapes e avrai la possibilità di esplorare centinaia di giochi. L'app Backbone per Android ti consente di disporre di tutti i tuoi giochi in un unico posto, inclusi i titoli dell'App Store e i servizi di streaming di giochi supportati. All'interno dell'app Backbone, i giocatori troveranno inoltre una riga dedicata con le ultime uscite e gli aggiornamenti da parte di PlayStation."

Infine, Backbone One sarà presto lanciato anche in altri territori: Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong e Singapore. Oltre alla disponibilità già esistente negli Stati Uniti, in Canada, America Latina, Europa, Medio Oriente, Australia e Nuova Zelanda.