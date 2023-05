PlayStation Showcase: domani vedremo finalmente la 'next-gen' di PS5?

Come probabilmente già saprete domani sera andrà in onda il tanto atteso PlayStation Showcase di Sony, un evento che si prospetta massiccio e carico di novità per i giocatori PS5 e che speriamo, dopo una transizione con titoli cross-gen durata ben più a lungo del previsto, sia finalmente all'insegna della vera "next-gen".

Le virgolette sono d'obbligo, in quanto usare quel termine a tre anni dal lancio delle console di attuale generazione fa sempre un po' strano, ma, nonostante c'è chi già brama un modello Pro, stringi stringi PS5 (così come Xbox Series X|S, sia chiaro) deve ancora mostrare il massimo del suo potenziale. E la storia insegna che le esclusive realizzate dai PlayStation Studios sono quelle che meglio riescono a definire lo standard qualitativo dal punto di vista tecnico.

Nulla da togliere a Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Demon's Souls Remake, ma parliamo di esclusive che sarebbero potute girare benissimo anche su PS4 con i giusti compromessi. Tra le produzioni più recenti invece troviamo Horizon: Forbidden West e God of War Ragnarok, graficamente stupendi... ma come sarebbero stati se gli sviluppatori non avessero dovuto scendere a compromessi con i limiti di PS4? Forse lo scopriremo proprio domani sera.

Sappiamo già che Marvel's Spider-Man 2 è in sviluppo solo per PS5 e non avrà compromessi a detta di Jim Ryan e siamo abbastanza certi che anche gli altri studi first party siano a lavoro su giochi pensati esclusivamente per la console ammiraglia della compagnia, ora che i problemi di scorte e i rallentamenti del Covid-19 sono ormai (quasi) un brutto ricordo.

Se a questo aggiungiamo che al momento non c'è davvero nulla di concreto per quanto riguarda la line-up di PS5 per il 2024, il PlayStation Showcase dovrebbe rappresentare il palcoscenico perfetto per mostrare a cosa stanno lavorando i PS Studios e come sfrutteranno la potenza di PS5 senza le limitazioni di uno sviluppo cross-generazionale.

Sia chiaro la grafica non è mai stata e mai sarà l'aspetto più importante, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è l'esempio perfetto, ma allo stesso tempo è innegabile che anche l'occhio vuole la sua parte, e molti giocatori che hanno acquistato PS5 al lancio o nei mesi immediatamente successivi non vedono l'ora di vedere sfruttata appieno le potenzialità della propria console. Chiaramente anche gli sviluppatori di terze parti si stanno piano piano concentrando solo sulle piattaforme di attuale generazione, ma quando si parla di titoli realizzati dagli studi interni, come Naughty Dog, Sucker Punch e via dicendo, l'asticella è sempre abbastanza alta.

A tal proposito sulle nostre pagine trovate uno speciale dove parliamo di tutto quello che possiamo aspettarci del PlayStation Showcase di domani, 24 maggio, che vi suggeriamo tra l'altro di seguire insieme a noi sul canale Twitch di Multiplayer.it. Che ne pensate, domani vedremo effettivamente la "next-gen" di PS5 o a vostro avviso per Sony è ancora presto per pensionare PS4 nonostante sia sul mercato da quasi dieci anni?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.