Warhammer 40.000: Boltgun, il trailer di lancio ci dice che è disponibile

Warhammer 40.000: Boltgun è finalmente disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio. Potete giocare a questo boomer shooter ambientato nel mondo di Warhammer 40.000 su PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS4 e PS5, spendendo 21,99€.

Il filmato in sé è una raccolta di sequenze di gameplay. Dopo l'introduzione, che mostra un floppy di fronte a un vecchio computer, inizia il massacro. Stiamo in effetti parlando di un titolo in cui la violenza è molto marcata, caratterizzato com'è da sparatorie continue, uso di armi molto potenti e nemici a pacchi da trasformare in poltiglia sanguinolenta.

Da notare che, pur imitando lo stile degli sparatutto di metà anni '90, Warhammer 40.000: Boltgun è stato sviluppato usando Unreal Engine, quindi un motore moderno.

Carica la tua Boltgun e tuffati nella battaglia! Vivi in prima persona la miscela perfetta tra la classica azione frenetica di Warhammer 40.000 e l'elegante stile retrò dei tuoi sparatutto anni '90 preferiti.

Gioca nei panni di uno Space Marine veterano impegnato in una pericolosa missione che lo porterà a viaggiare in tutta la galassia per contrastare gli Space Marine del Caos e i demoni del Caos.

Fai tuo il glorioso stile boomer e scatenati col tuo arsenale da Space Marine in un tripudio di esplosioni, sprite, pixel e sangue. Corri, salta e scatta, attraversa enormi livelli e spara, affetta e fai a pezzi i peggiori eretici che la galassia abbia mai conosciuto!

• Tuffati in un'esperienza di combattimento viscerale, caratterizzata da un uso violentemente appagante delle armi, grande mobilità e secchiate di sangue nemico a dimostrazione delle tue capacità.

• Domina il campo di battaglia con la potenza di fuoco e il metallo pesante senza eguali del devastante arsenale degli Space Marine.

• Goditi l'omaggio definitivo agli sparatutto retrò: una grafica stilosa unita alle fluide dinamiche di gioco degli sparatutto moderni!

Interessante il fato che attualmente Warhammer 40.000: Boltgun sia quarto nella classifica globale dei giochi più venduti su Steam (escludendo i free-to-play). Terzo se togliamo anche l'hardware, sotto a The Outlast Trials e Starship Troopers: Extermination.