Tower of Fantasy è il più visto su Twitch, supera Genshin Impact e Call of Duty

Tower of Fantasy sembra destinato a diventare il nuovo fenomeno di massa nel mondo dei videogiochi mobile e non solo, cosa che viene confermata dai numeri da record già raggiunti su Twitch a pochi giorni dal lancio, che l'hanno portato ad essere il più visto sulla piattaforma, battendo anche Genshin Impact e Call of Duty: Warzone.

Uscito il 10 agosto in forma ufficiale, Tower of Fantasy ha accumulato oltre 8 milioni di ore di visualizzazione dedicate su Twitch, superando Fortnite in termini di visualizzazioni giornaliere di circa 20.000 unità, nel giorno 15 agosto 2022, nonostante potesse contare su un tempo di streaming decisamente inferiore.

Per quanto riguarda le ore di visualizzazione, il risultato raggiunto pone Tower of Fantasy al di sopra di Call of Duty: Warzone, che è solitamente ai vertici di questa classifica, così come Genshin Impact, nonostante quest'ultimo abbia avuto un picco di visualizzazioni contemporanee più alto rispetto al nuovo arrivato.

Ovviamente un parametro del genere non può essere considerato indicativo dell'effettivo successo commerciale di Tower of Fantasy, men che meno di un alto livello qualitativo del gioco, ma è certo che il titolo in questione stia riscuotendo grande interesse da parte della community di videogiocatori.

Pur essendo visto praticamente come una sorta di clone di Genshin Impact, a cui chiaramente si ispira come struttura di gioco RPG e stile grafico adottato, insomma, Tower of Fantasy potrebbe avere le caratteristiche giuste per imporsi come nuovo fenomeno popolare nell'ambito mobile, in attesa di vedere come verrà supportato dagli sviluppatori sul lungo termine. Intanto, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra anteprima dedicata.