Synapse, l'FPS per PlayStation VR2 si è mostrato in trailer al PlayStation Showcase

Synapse è tornato a mostrarsi in video in occasione del PlayStation Showcase di questa sera, confermandosi come uno dei titoli più interessanti in arrivo su PlayStation VR2.

Annunciato con un teaser trailer allo State of Play del 23 febbraio, Synapse è uno sparatutto in prima persona sviluppato per realtà virtuale e in particolare ottimizzato per PlayStation VR2.

Il gioco è stato creato da NDreams e ha infine una data d'uscita: sarà disponibile dal 4 luglio 2023 su PS5.

Synapse è un FPS con delle caratteristiche molto particolari: sfrutta colori e cromatismi vari della grafica per far risaltare nemici ed elementi interattivi dello scenario, creando un effetto peculiare.

Sono disponibili anche poteri e armi di vario tipo, anche questi caratterizzati da vari coloridel nostro personaggio sono colorate. Oltre che una scelta stilistica, è chiaramente anche un modo per rendere l'azione di gioco molto chiara.

Il sistema di combattimento "dual wielding" consente di maneggiare due armi contemporaneamente, cosa che rende più dinamica l'azione di gioco e consente un controllo diretto su queste attraverso i nuovi controller specifici di PlayStation VR2.