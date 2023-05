Xbox risponde al PlayStation Showcase evidenziando i giochi in arrivo anche su Series X|S

A pochi minuti dalla chiusura del PlayStation Showcase, l'account ufficiale di Xbox su Twitter sembra aver risposto all'evento di Sony evidenziando i maggiori giochi multipiattaforma presentati durante lo show, facendo capire che diversi di questi arriveranno anche su Xbox Series X|S.

"Che bel gruppo", ha scritto l'account Xbox, mettendo insieme 12 giochi di quelli presentati nel corso del PlayStation Showcase associati alla scritta "In arrivo su Xbox". Considerando che molti dei titoli mostrati durante il PlayStation Showcase ovviamente non menzionavano altre piattaforme rispetto a PS5, questo tweet chiarisce anche la natura di multipiattaforma per diversi dei giochi annunciati.



Ecco dunque quali giochi presentati durante il PlayStation Showcase arriveranno anche su Xbox:

Diversi di questi erano già noti come multipiattaforma, altri meno. Tra questi risalta in particolare Marathon, il nuovo gioco di Bungie. Nonostante il team sia diventato con l'acquisizione un first party di PlayStation Studios, com'è noto, ha richiesto espressamente di poter continuare a sviluppare su più piattaforme, con permesso accordato da Sony.

Tra gli assenti risulta invece Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, che potrebbe dunque essere un'esclusiva PS5, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.