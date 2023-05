Marvel's Spider-Man 2: videoconfronto con Marvel's Spider-Man mostra un dettaglio molto maggiore

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un primo videoconfronto tra Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Spider-Man Remastered, mostrando in particolare l'incremento del livello di dettaglio generale e le molte migliorie tecniche.

Stando a quanto viene illustrato, la draw distance è migliorata enormemente, i palazzi godono in generale di un maggiore dettaglio, Insomniac potrebbe aver inserito il ciclo giorno / notte (questo punto non è certo), Spider-Man e Morales corrono molto più velocemente tra i palazzi lanciando le ragnatele (un dettaglio non da poco, considerando la quantità di dati che il gioco deve caricare in tempo reale), le ombre sono migliorate, i modelli 3D sono più realistici e usano la deformazione dei muscoli già vista in Marvel's Spider-Man Miles Morales, i dettagli e il sistema di illuminazione degli interni sono migliori, i riflessi sono più belli e realistici.

In generale, tutti gli aspetti grafici del gioco hanno ricevuto un potenziamento, acqua compresa, che ora si comporta in modo molto più verosimile a contatto con i protagonisti. L'unico problema rilevato da ElAnalistaDeBits è un leggero pop-in di alcuni oggetti, in particolare gli alberi, ma niente di davvero disastroso. Anche dire che PS4 avrebbe potuto gestire tutto questo viene considerato sostanzialmente sbagliato.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 2023 su PS5. Sony non ha ancora svelato la data d'uscita ufficiale durante la presentazione di ieri.