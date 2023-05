PlayStation Showcase: Phil Spencer ha fatto i complimenti a Sony

Phil Spencer ha fatto i complimenti a Sony per il PlayStation Showcase di ieri sera. Il capo della divisione gaming di Microsoft ha citato un tweet di Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, che ha scritto:

"Non potrei essere più eccitato e fiero di quello che stanno facendo i PlayStation Studios. Ahh Spider-Man 2. Una menzione speciale per i nuovi membri della famiglia, Haven e Firewalk Studios, che hanno svelato i giochi che hanno in programma per tutti voi."

Il commento di Spencer è stato molto cordiale, come suo solito: "Congratulazioni a te e ai team dello showcase. So che c'è molto lavoro dietro a questi show ed è divertente vedere cosa c'è in programma per il futuro. Bell'avvio della stagione degli spettacoli."

Va detto che l'account ufficiale Xbox è stato molto meno cortese nei confronti del PlayStation Showcase, sottolineando quasi in tempo reale che molti dei giochi presentati usciranno anche su Xbox.

C'è da dire che si respira un bel po' di delusione in giro per quanto mostrato al PlayStation Showcase, fatto che potrebbe avvantaggiare non poco Microsoft con il suo Xbox Showcase.