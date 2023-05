Earbuds: presentati i nuovi auricolari PlayStation al PlayStation Showcase

Nel corso del PlayStation Showcase del 24 maggio 2023, hanno trovato un piccolo spazio anche gli earbuds, i nuovi auricolari marchiati PlayStation, che saranno utilizzabili con PS5 e PC (ma immaginiamo anche con altri apparecchi Bluetooth). Purtroppo Sony, a parte mostrarli brevemente in video, non ha fornito alcun dettaglio in merito.

Sul PlayStation Blog, la compagnia giapponese ha rimandato ai prossimi mesi per avere ulteriori dettagli, quindi per ora l'unica informazione ufficiale è l'esistenza dell'accessorio e il suo design, che possiamo vedere nel video sottostante:

Va detto che Sony è un'eccellenza in fatto di prodotti audio, quindi ci si può attendere solo il meglio dagli earbuds PlayStation.

Delle indiscrezioni raccolte dall'insider Tom Henderson parlano di durata delle batterie di circa 5 ore, ossia in linea con gli AirPods di Apple, di caricamento tramite charging case (visibile anche nel video), collegabile via USB-C e di lancio previsto per l'anno fiscale corrente, che si chiuderà il 31 marzo 2024. Per il resto è buio assoluto, quindi non sappiamo niente sul prezzo o la data di uscita.