Marvel's Spider-Man 2: vediamo le nuove immagini del gioco

Marvel's Spider-Man 2 è stato il piatto forte del PlayStation Showcase di ieri sera, almeno per quanto riguarda i diversi giochi dei PlayStation Studios presenti. Oltre al trailer e al lungo video di gameplay, Sony ha pubblicato anche alcune nuove immagini del gioco, che trovate raccolte nella galleria sottostante:

Insomniac ha anche svelato i dettagli sulla trama del gioco:

Come notato nel trailer di annuncio del 2021 da molti fan di Spidey dal fine udito, Kraven il Cacciatore è qui. Questa versione fa il suo debutto in Marvel's Spider-Man 2 ed è alla ricerca di un degno rivale. Cattive notizie per gli abitanti della New York della Marvel, tra cui una serie di cattivi e gli Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales. Tra l'inizio della Grande caccia di Kraven e una nuovissima minaccia simbionte per Terra-1048, i nostri eroi hanno il loro bel da fare.

Lo studio di sviluppo ha parlato anche del costume nero, che potete vedere nelle immagini:

Al di là del look, il nostro eroe legato al simbionte ha dei nuovi assi nella manica. Conosciamo bene le mosse spacca-testa di Spider-Man, ma ora è molto più aggressivo e non si risparmia quando c'è da picchiare. I tentacoli del simbionte rigonfiano la silhouette di Spider-Man mentre sbatte i nemici contro superfici dure, senza alcuna pietà per i Cacciatori di Kraven.

Il costume incute un certo timore a quasi tutti coloro che se lo ritrovano davanti, ma Kraven non è un tipo qualunque e i suoi Cacciatori altamente addestrati non hanno paura di lanciarsi in una rissa. Non temere! Le nuove abilità di combattimento possono neutralizzare anche gli avversari più caparbi, ti basta un minimo di destrezza. Respingi i nemici con parate aggressive per avere la meglio o lancia una ragnatela per sbatterli da una superficie dura a una ancora più dura. Puoi anche attivare una classica schivata per metterti in salvo, ma non adagiarti sugli allori: alcuni attacchi non possono essere schivati e richiedono una parata per essere evitati correttamente!

I nostri disegnatori hanno lavorato duramente per offrire un Peter Parker molto più impulsivo, in linea con il simbionte legato a sé, senza sacrificare la sua raffinatezza combattiva. Nuovi attacchi umiliano anche i nemici più coriacei e le nuove animazioni del combattimento spingono Spider-Man oltre i suoi limiti. Hai visto cos'ha fatto Spider-Man a quel tipo?

In Marvel's Spider-Man 2 valorizziamo il costume nero offrendogli la storia che merita. In questo capitolo approfondiamo la relazione personale di Peter con il simbionte e l'influenza che ha sulle persone a lui più care...

Marvel's Spider-Man 2 uscirà in esclusiva su PS5 nel corso del 2023.