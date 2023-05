Street Fighter 6: un nuovo trailer mostrato al PlayStation Showcase

Durante il PlayStation Showcase di questa sera non poteva mancare un nuovo trailer di Street Figthter 6, in uscita il 2 giugno 2023 su PC, PS5, Xbox Series X/S e PS4. Ormai il gioco è ben conosciuto, quindi farà piacere guardarlo soprattutto a quelli che non vedono l'ora di poterci giocare. Vediamolo:

Il PlayStation Showcase è l'evento di presentazione delle novità di Sony per PS5. Durante la serata sono stati mostrati i giochi in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che caratterizzeranno la lineup di esclusive della console di ultima generazione.

Ormai erano quasi due anni che Sony non teneva un evento generale di questo calibro, che apre la stagione estiva delle grandi presentazioni videoludiche. La speranza è che non ne passino altri due per avere il prossimo.