PlayStation: Jim Ryan avrebbe detto allo staff di 'fare rumore e mandare un messaggio'

Pare che Jim Ryan abbia suonato la carica allo staff PlayStation, comunicando con una mail interna che la divisione gaming di Sony deve "fare rumore" e "mandare un messaggio". Perlomeno questo è quanto condiviso dall'insider Millie A su Twitter.

Stando alla gola profonda, che in passato ha azzeccato diverse previsioni su titoli maggiori come Hogwarts Legacy, questa presunta nota è stata inviata ai dipendenti ora che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata analizzata e giudicata dai principali organi di antitrust e in concomitanza con l'annuncio del PlayStation Showcase della prossima settimana, un appuntamento chiaramente di primissima importanza per la compagnia.

In particolare, Millie A afferma che per il boss di SIE vuole concentrarsi sul "Mindshare totale", termine che viene utilizzato nell'ambito del marketing per descrivere la consapevolezza del consumatore e la popolarità che circonda un prodotto o un'azienda. Il messaggio non a caso parlerebbe anche di "mandare un messaggio e fare rumore".

Chiaramente parliamo di un'informazione non ufficiale e quindi come al solito in questi casi vi raccomandiamo di prenderla con le pinze, per quanto tutto sommato sembra plausibile.

Del resto sarebbe logico se Ryan spingesse sull'acceleratore ora che i problemi di scorte di PS5 sono stati quasi risolti del tutto e le vendite stanno andando alle stelle. Tra l'altro, dopo aver saltato l'appuntamento nel 2022, il PlayStation Showcase della prossima settimana potrebbe essere l'inizio di un'ipotetica "fase 2" per la console, visti i rumor relativi a un nuovo modello con lettore estraibile, i piani per il mercato dei giochi live service della compagnia e le numerose esclusive PS5 in fase di sviluppo ancora da annunciare sia dai team interni che da partner di terze parti.