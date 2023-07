PS5 slim con lettore estraibile, i tempi sembrano maturi: è la mossa vincente di Sony?

Inoltre dovrebbe avere un prezzo di vendita inferiore a quello del modello con disco attuale, così che possa recuperare in qualche modo sui rincari degli scorsi mesi dovuti in buona parte alla difficile situazione economica globale. La mossa, nel caso fosse confermata, sembrerebbe una di quelle vincenti, nel senso che non offre particolari dubbi o criticità, per quanto sia ovviamente molto più conservativa di una potenziale PS5 Pro.

Ormai le voci sull'arrivo di una PS5 slim con lettore estraibile da comprare a parte si fanno sempre più insistenti, tanto che la sua esistenza viene data per scontata dai più. A quel che ne raccontano insider come Tom Henderson avrà le stesse caratteristiche di PS5, ma dovrebbe costare di meno a Sony per l'assenza del lettore e per altre modifiche che avrebbero reso il processo produttivo più economico.

Di base chi possiede già PS5 non ne avrà bisogno, perché la nuova versione non dovrebbe fare niente di più in termini di prestazioni. Chi invece vorrà acquistare una PS5, potrà farlo spendendo qualcosa di meno (sempre che il prezzo più basso venga confermato). Contemporaneamente Sony potrà eliminare l'ambiguità dei due modelli attualmente presenti sul mercato (con lettore e solo digitale), dando ai clienti l'opzione di avere o non avere il disco, che a questo punto andrà considerato in ogni caso come facoltativo.

Se vogliamo, il messaggio più forte che un'operazione del genere invierebbe al mercato riguarda proprio i supporti dei videogiochi, perché equivarrebbe a urlare che il settore delle copie fisiche è un cadavere in attesa di sepoltura. Se volete ancora supportarlo, vi sarà dato il modo per farlo, altrimenti non vi accorgerete nemmeno della mancanza di un lettore ottico, che diventerà un accessorio.

Del resto l'importanza dei supporti fisici per i videogiochi, e non solo, è sempre più marginale, quantomeno a livello di mercato, dove ormai il digitale la fa da padrone. I supporti fisici non sembrano avere un futuro, se non nell'ambito del collezionismo, e alcuni giochi, come Alan Wake 2, hanno deciso di rinunciarvi senza troppa sofferenza, così da abbattere i costi di produzione e di distribuzione.

Non c'è nemmeno da capire come reagiranno i giocatori, visto che quelli che comprano copie fisiche sono ormai una minoranza. Del resto potranno continuare a farlo, almeno per questa generazione di console, quindi non avranno grossi problemi. Insomma, un nuovo modello di PS5 potrebbe rappresentare la quadra dell'ultima generazione di Sony, l'hardware capace di riorganizzare in meglio la sua offerta, senza scontentare davvero nessuno. A meno di qualche sorpresa con il prezzo, ovviamente.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.