Call of Duty: svelate le piattaforme su cui viene più giocato

Il risultato potrebbe essere sorprendente, ma in verità non fa che confermare una tendenza ormai consolidata da anni: le piattaforme con maggiori utenti attivi di Call of Duty sono infatti i dispositivi mobile , che contano ben 35,7 milioni di utenti attivi giornalieri e quasi 50 milioni di utenti attivi mensili.

Dai documenti emersi durante il processo dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard arrivano anche degli interessanti dati riguardanti gli utenti attivi su Call of Duty suddivisi per piattaforma , cosa che consente di vedere dove si trova la maggior parte dei giocatori della serie.

Call of Duty, Microsoft e l'importanza del mobile

Questo dimostra che Call of Duty Mobile tiene impegnati un gran numero di giocatori in più rispetto alle versioni per console e PC, nonostante si tenda a parlare molto più di quest'ultime. Il dato evidenzia anche ulteriormente come mai Microsoft abbia puntato su Activision Blizzard per lanciarsi nel mercato mobile, evidentemente non solo trainato da King.

Tra le piattaforme da gioco standard, la più utilizzata per Call of Duty risulta essere il PC, che batte in maniera sostanziale PlayStation, mentre Xbox si trova solo in quarta posizione su quattro. Considerando quanto Sony guadagna con Call of Duty, pensare che tali cifre provengono da una piattaforma che si classifica terza per quantità di utenti attivi fa riflettere sul business complessivo di questa serie.

Durante il processo, abbiamo anche saputo che c'è un milione di utenti PlayStation che gioca solo a Call of Duty.