Palworld non funziona oggi, 12 marzo: Pocket Pair conferma il problema di caricamento

Se state provando ad accedere a Palworld e avete dei problemi, non siete i soli. Come segnalato dallo sviluppatore stesso tramite Discord, Palword non funziona quest'oggi, 12 marzo. La schermata di caricamento inizia e non termina più.

Pocket Pair ha scritto: "Al momento abbiamo confermato un problema che causa la continuazione della schermata di caricamento all'infinito sui server ufficiali, rendendo impossibile giocare a Palworld. Al momento non ci sono state segnalazioni se non sui server ufficiali, quindi stiamo indagando sul problema, considerando anche la possibilità che sia dovuto all'uso di trucchi. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo per risolvere il problema. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la vostra pazienza fino alla risoluzione del problema".

Il messaggio di Pocket Pair su Discord

Non vi è quindi per il momento un'idea precisa del tempo che sarà necessario a Pocket Pair per poter risolvere il problema di Palworld.