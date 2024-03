Monster Hunter: ecco i 20 mostri migliori della serie secondo i giocatori

Come promesso, in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Monster Hunter, Capcom ha svelato i 20 mostri migliori della serie sulla base delle preferenze dei giocatori. Al primo posto troviamo lo Zinogre, il signore dei fulmini introdotto per la prima volta in Monster Hunter Portable 3rds del 2010.

Al secondo posto troviamo il Nergigante, il mostro di copertina di Monster Hunter World, che tra l'altro ha conquistato anche la nona posizione con la variante brutale Nergigante Razziatore introdotta in Iceborne.

Sul gradino più basso del podio c'è il Lagiacrus, il Leviathan flagship di Monster Hunter Tri del 2010 ed entrato nel cuore dei giocatori in particolare grazie agli scontri subacquei presenti in quel titolo. L'ultima apparizione del mostro risale al "best of" Monster Hunter Generations Ultimate del 2018, con la speranza di rivederlo in Monster Hunter Wilds nel 2025. Vediamo la top 20 al completo: