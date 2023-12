Project Baxter è il nuovo gioco di Starbreeze ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons

Project Baxter è il titolo provvisorio del nuovo gioco in Unreal Engine 5 sviluppato e prodotto da Starbreeze, ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons: un action adventure realizzato su licenza ufficiale, in arrivo sulle maggiori piattaforme nel corso del 2026.

Reduci dall'esperienza tutt'altro che entusiasmante di Payday 3, gli sviluppatori di Starbreeze vogliono introdurre in questa nuova proprietà intellettuale tutti gli aspetti tipici dei loro giochi, dal multiplayer cooperativo con tanto di cross-play al supporto post-lancio in stile GaaS.

"È difficile immaginare un'accoppiata migliore di Dungeons & Dragons e Starbreeze: entrambi si basano su esperienze cooperative e comunitarie, sul 'gioca a modo tuo' e sulla rigiocabilità infinita", ha scritto il CEO di Starbreeze, Tobias Sjogren.

"Voglio ringraziare Wizards of the Coast per essere un partner così importante. Lo sviluppo del gioco è in pieno svolgimento e saremo entusiasti di offrire un fantastico action adventure di Dungeons & Dragons nel 2026."