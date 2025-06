Disco Elysium ha una data di uscita su Android, annuncia un trailer

Non cambierà la struttura, con i suoi dialoghi ramificati e ricchi di sfumature , il sistema di scelte che definisce la personalità e il destino del protagonista, nonché la rappresentazione delle sue abilità attraverso voci che gli sussurrano possibili soluzioni di fronte al problema di turno.

Caratterizzato da una formula demoware, che consente di provare gratuitamente i primi due capitoli della campagna per poi decidere se acquistare o meno la versione completa, Disco Elysium approderà su Android con un'edizione pensata per un pubblico diverso.

Una versione pensata per gli utenti TikTok?

Come probabilmente ricorderete, l'annuncio di Disco Elysium per Android parlava di una versione pensata per gli utenti TikTok, qualsiasi cosa ciò significhi esattamente. Cosa possiamo aspettarci, dunque?

"Intendiamo catturare l'utente di TikTok con rapide sequenze di storia, arte e audio, creando una forma di intrattenimento completamente nuova e profondamente coinvolgente", ha spiegato il presidente di ZA/UM, Denis Havel, contestualmente all'annuncio.

Il prossimo 5 agosto scopriremo in che maniera esattamente la straordinaria esperienza di Disco Elysium è stata adottata a questo nuovo contesto mobile.