Rematch si mostra con lo spettacolare, frenetico trailer di lancio

Il trailer di lancio di Rematch conferma che il gioco di calcio sviluppato da Sloclap è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e lo fa attraverso una carrellata di sequenze frenetiche e spettacolari, che puntano a enfatizzare il gameplay arcade di questa esperienza.

"È tempo per una nuova prospettiva", si legge nel video, che subito paragona Rematch con i calcistici tradizionali, mettendo l'accento sulla visuale alle spalle del giocatore, sull'acrobaticità delle azioni e sull'editor che consente di creare da zero i propri calciatori.

Dopodiché è la volta delle modalità, che come sappiamo spaziano dal tre-contro-tre al cinque-contro-cinque, consegnandoci di volta in volta approcci diversi sul piano tattico e strutturale, mentre gli scenari stessi si attivano per celebrare i nostri risultati.

Insomma, non c'è dubbio che il nuovo titolo di Sloclap sia determinato a proporre una prospettiva nuova e differente rispetto ai giochi di calcio che abbiamo sempre conosciuto, ma il pubblico premierà questa scelta?