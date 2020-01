Dreams per PS4 e una colazione che sembra vera

Possiamo avere un'idea del potenziale della grafica di Dreams guardando le immagini di una colazione che sembra vera, creata all'interno del gioco da John Beech, senior designer di Media Molecole.



Beech si è voluto cimentare con gli strumenti di modellazione grafica di Dreams per raggiungere risultati vicini al fotorealismo, a dimostrazione delle possibilità offerte dal potente motore utilizzato per il gioco PS4.



Non si tratta dunque di un gioco ma di una sorta di demo tecnica, intitolata "Full Beech Breakfast", che consente di vedere la qualità della modellazione poligonale e degli effetti che possono essere utilizzati all'interno di Dreams ed effettivamente il livello di realismo è impressionante, anche se ovviamente c'è da vedere se una qualità del genere può essere raggiunta all'interno di un vero e proprio progetto di gioco.



In ogni caso, lo scopriremo tra poco: Dreams ha finalmente una data di uscita su PS4, dopo la conclusione dell'accesso anticipato e il prossimo arrivo della versione definitiva.





Also, seeing the Imp jumping around on realistic food looks crazy. pic.twitter.com/RDBFcvdrKG — john Beech (@Johnee_B) January 2, 2020