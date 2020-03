CS:GO ESL Vodafone Championship, gli highlight del 12 marzo 2020

Il CS:GO ESL Vodafone Championship continua, e così ecco puntuali gli highlight della giornata del 12 marzo 2020, ovverosia il terzo appuntamento per la prestigiosa competizione eSport dedicata allo sparatutto Valve.



Come per la puntata precedente, le sequenze evidenziano l'incredibile abilità dei giocatori in gara, che vantano una grande rapidità di puntamento e una precisione incredibile anche per i colpi dalla distanza.



Counter-Strike: Global Offensive sta vivendo un gran bel periodo, complici anche le competizioni eSport, con record di utenti su Steam e tanto entusiasmo.



Le partite dell'ESL Vodafone Championship rappresentano un appuntamento fisso su Multiplayer.it: potete seguirle ogni giovedì in live sul sito o sul nostro canale Twitch.