Spider-Man 3, Zendaya confermata nel cast del film da Tom Holland

Spider-Man 3 vedrà il ritorno di Zendaya nel cast: la notizia è stata confermata da Tom Holland nel corso di un'intervista con The Phillippine Daily Inquirer.



"Sono davvero felice! Le riprese di Spider-Man 3 inzieranno a luglio ad Atlanta", ha detto Holland, aggiungendo che la storia raccontata nel film sarà assolutamente fuori di testa.



Dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, MJ avrà un ruolo di maggior rilievo nel nuovo episodio visti gli sviluppi del suo rapporto con Peter Parker. I due dovranno affrontare insieme delle nuove sfide.



"Nel primo film il personaggio non si è visto molto, ma era un tipo sulle sue, molto sarcastico, e penso che scoprirete perché si comporta così, osservandola sciogliersi un po'", ha detto Zendaya di MJ in un'intervista di qualche mese fa.



C'è stata una grande preoccupazione attorno alla possibile uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe, evento che fortunatamente è stato scongiurato alla luce di un nuovo accordo fra Sony e Marvel.