I regali a tema Nintendo per un Natale perfetto: la guida per chi non sa cosa comprare

Il Natale è alle porte e ancora non avete deciso cosa regalare. Sapete però che la persona speciale a cui volete fare una sorpresa è una grande fan di Nintendo. Bene! Ecco una guida per scegliere il regalo giusto.

A Natale siamo tutti più buoni e anche se lo si dimostra prima di tutto con parole e comportamenti, lo si può fare anche con un bel regalo. Se dovete far felice una/un gamer, probabilmente una buona scelta è optare per quale sorpresa a tema Nintendo. Dopotutto i videogiocatori amanti della grande N non disdegnano mai un videogioco, un gadget o direttamente una console con la firma della casa di Kyoto. Se non siete però sicuri di cosa acquistare, ci sono varie opzioni alle quali possiamo rimandarvi. Scegliere un regalo non è affatto facile, dopotutto, e capiamo bene che non tutti sappiamo come giostrarsi tra le pagine di Amazon o di altri negozi, alla ricerca del regalo perfetto. Ecco quindi una serie di suggerimenti, con una spiegazione per capire se è proprio quello di cui avete bisogno.

Nintendo Switch 2 La prima proposta è la più ovvia: Nintendo Switch 2. Si tratta della console più recente di Nintendo e se la persona che deve ricevere il regalo non ha ancora comprato questa macchina da gioco, è certamente una scelta notevole. Visto che è stata pubblicata nel giugno 2025, è un ottimo regalo a lungo termine e garantirà anni e anni di divertimento. Potete trovare la console a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Dovete sapere che ci sono tre versioni a disposizione: una senza gioco, una con una copia digitale di Mario Kart World e una con Leggende Pokémon Z-A, un regalo aggiuntivo che sarà certamente gradito. Suggeriamo quindi di optare per questi ultimi modelli, soprattutto ora che li potete comprare a prezzo scontato.

Nintendo Switch Lite Se Nintendo Switch 2 vi pare un investimento un po' troppo grande per un regalo natalizio da fare a qualche nipotina e se sapete che non possiede alcuna console, potete optare per la precedente generazione e nello specifico per il modello Nintendo Switch Lite, il meno costoso e il più comodo per giocare in portabilità. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, così come nel riquadro qui sotto. Sappiamo cosa state pensando: perché regalare una console vecchia? Prima di tutto, anche se in modo limitato, la vecchia generazione viene ancora supportata e in questi mesi sono usciti nuovi giochi compatibili (come Leggende Pokémon Z-A e Metroid Prime 4: Beyond). Inoltre, tutti i giochi usciti negli anni sono ancora ottimi e i più piccoli possono tranquillamente divertirsi con essi per anni e anni.

Game & Watch: Super Mario Bros Se dovete fare un regalo non a un bimbo, ma a qualcuno con qualche anno in più sulle spalle e che ricorda in modo chiaro i "vecchi tempi" di Nintendo, allora c'è una terza console che vi suggeriamo: il Game & Watch di Super Mario Bros. Potete trovare questa retro console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Questa piccola console portatile include tre prodotti: Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels e Ball (Mario Version). Inoltre, può essere usato anche come orologio digitale. A un prezzo tutt'altro che elevato potete fare un ottimo regalo a un/una vecchio/a fan dei platform di Nintendo.

Giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 Ovviamente le console da sole non servono a molto e a Natale un regalo certamente gradito sono i videogiochi. Le opzioni sono veramente molte ed è difficile ridurre tutto a pochi nomi, ma il nostro suggerimento è di optare per le ultime novità. Non dimenticatevi di verificare che chi riceverà il regalo non possieda il gioco, ovviamente! Ecco alcuni suggerimenti: Metroid Prime 4: Beyond: è un gioco d'azione e sparatutto in prima persona

Leggende Pokémon Z-A: un gioco di ruolo in tempo reale adatto a tutte le età

Donkey Kong Bananza: una avventura esplorativa dove distruggere tutto in mondi colorati, perfetto anche per giocare in due

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition: un titolo d'azione in un enorme mondo aperto dove esplorare e scoprire una storia fantasy epica

Abbonamenti o tessere di ricarica per eShop Sospettiamo che per alcune persone scegliere un videogioco da regalare sia un po' complesso. Non si ha idea di cosa è già in possesso del ricevente, oppure non si conoscono i suoi gusti abbastanza. Per risolvere il problema si può optare per un altro tipo di regalo, sempre molto gradito. Parliamo delle tessere di ricarica per eShop, disponibili in vari tagli. In questo modo si ha il massimo controllo sulla spesa per il regalo natalizio e non si rischia di sbagliare. La persona che riceverà il regalo potrà usare quei soldi per scegliersi il regalo che preferisce dal negozio digitale di Nintendo, l'eShop. Un'altra opzione è regalare l'abbonamento Nintendo Switch Online. È obbligatorio per giocare online e dà inoltre accesso a vari cataloghi di giochi retro. Non importa inoltre se qualcuno è già abbonato, semplicemente usando il codice da voi regalato otterrà un allungamento del periodo di abbonamento.

Tazze termosensibili Cercate un piccolo regalo di Natale a basso prezzo per dei fan Nintendo? Abbiamo anche quello. Il nostro suggerimento è optare per delle tazze termosensibili: sono divertenti da usare perché mettendo una bevanda calda cambiano di aspetto. Inoltre, a tutti serve una tazza in più, fidatevi! Le tazze termosensibili cambiano aspetto quando inserisci una bevanda calda Suggeriamo di dare un'occhiata a queste due: La tazza in stile Game Boy

La tazza in stile livello di Super Mario

Sveglia di Super Mario Cosa c'è di più bello che svegliarsi con il proprio personaggio preferito di fronte agli occhi? Per i più piccoli (ma non solo, siamo onesti!) un'idea regalo perfetta è una sveglia di Super Mario. Vi proponiamo a questo riguardo due diverse opzioni. Se volete optare per un prodotto di Nintendo di qualità, potete scegliere Alarmo, una sveglia con schermo digitale che è anche in grado di rilevare i movimenti e riprodurre suoni dedicati se ti stiracchi o rotoli nel letto, mentre cerchi di alzarti. Si possono scegliere svariati effetti sonori, musiche e scene di giochi Nintendo, per adattare la sveglia ai gusti del dormiente. Se il prezzo di Alarmo è un po' troppo alto, potete optare per una soluzione più a buon mercato e più vistosa, adatta soprattutto ai piccolissimi fan. Lexibook propone una sveglia digitale con snooze e suoni a tema Super Mario.

Salvadanaio di Super Mario Se volete fare un regalo ai più piccoli e insegnare loro l'arte del risparmio, potete optare per il Salvadanio di Super Mario, un prodotto di Paladone su licenza Nintendo che è non solo utile ma anche bello da mettere sulla mensola della cameretta. Il salvadanaio di Super Mario mostra un classico livello platform di Super Mario, con l'eroe blu e rosso che salta sui nemici e i classici mattoncini e le monete gialle.

Micro SD Express per Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 propone uno spazio di archiviazione ben più corposo rispetto a quello della vecchia generazione, ma il problema è che i videogiochi sono sempre più pesanti e il digitale avanza anche nel mondo Nintendo. Una Micro SD Express (ci raccomandiamo, deve essere Express per essere compatibile, non fate confusione!) è quindi un regalo perfetto per chi ha una console Switch 2 e dispone già di tanti giochi. La Micro SD Express da 256 GB di SanDisk è la scelta perfetta perché è un prodotto ufficiale con tanto di simbolo di Super Mario. La compatibilità è assicurata ed è sempre disponibile all'acquisto senza strani sovrapprezzi.

Nintendo Mario Kart Volete fare un regalo più "vecchio stile" per un Natale all'insegna dei giocattoli e non dei prodotti digitali, allora non possiamo non suggerire il set di Mario Kart con due automobiline e un percorso per giocare in compagnia. Mario e Luigi, su due iconici kart, si possono sfidare in gare mozzafiato, nelle quali ogni curva è un pericolo e le strettoie metteranno a dura prova le capacità di pressione dell'acceleratore dei giocatori.