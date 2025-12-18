The Last Ninja Collection è disponibile su PC

Lo storico editore System 3 ha annunciato la disponibilità per PC della The Last Ninja Collection + Bonus Games , che è possibile acquistare su Steam per 29,99 euro. Si tratta di una raccolta dedicata a una delle serie classiche dell'epoca 8-16 bit, con alcuni extra che gli appassionati di retrogaming considereranno sicuramente interessanti.

I giochi della raccolta

La raccolta comprende l'intera serie The Last Ninja nelle versioni C64, con l'aggiunta delle versioni Amiga e Spectrum, dove disponibili. Quindi, acquistandola porterete a casa The Last Ninja, Last Ninja 2, Last Ninja 3 e Ninja Remix.

Ci sono però anche degli extra, presi dal catalogo di System 3: International Karate (il primo gioco europeo a raggiungere la vetta delle classifiche USA del Commodore 64), IK+ e Bangkok Knights.

"Questi giochi sono stati pietre miliari dell'industria videoludica, superando i limiti della tecnologia dell'epoca e ora sono disponibili da giocare su PC Windows," recita la descrizione ufficiale.

System 3 ne ha approfittato anche per inviare un messaggio sull'importanza della preservazione dei videogiochi:

"Gli anni '80 e '90 sono stati un periodo pionieristico per i videogiochi e anche per noi di System 3, azienda fondata nel 1982 da Mark Cale. In questi decenni sono nate molte piattaforme, generi e saghe influenti, inclusi i titoli System 3 che ancora oggi sono amati. Preservare questi giochi è essenziale, non solo per nostalgia, ma per comprendere le origini del gaming moderno e la nostra storia.

Gli sviluppatori originali di questi titoli erano pionieri, sperimentavano nuove tecnologie e meccaniche che avrebbero definito l'industria. Questo progetto serve a preservare la creatività e l'innovazione di quegli anni.

Da sempre System 3 è impegnata nel superare i confini dello sviluppo videoludico. Dai nostri titoli rivoluzionari su C64 e Amiga negli anni '80 alle innovazioni successive, crediamo nel potere dei giochi di ispirare, intrattenere e creare ricordi duraturi.

Guardando indietro, riconosciamo l'importanza di preservare queste creazioni per le future generazioni, sia in formato fisico che digitale. La conservazione videoludica non è solo archiviare vecchi giochi: è tutelare un patrimonio culturale e storico.

Perché preservare i videogiochi?

La conservazione è essenziale per diversi motivi. Garantisce che i classici restino giocabili, permettendo ai nuovi giocatori di vivere i titoli che hanno segnato la storia. Offre anche risorse preziose a ricercatori e sviluppatori per comprendere l'evoluzione del design e delle tecnologie videoludiche.

L'eredità di System 3

System 3 è orgogliosa di aver contribuito con alcuni dei giochi più iconici del settore, in particolare su C64 e Amiga. La serie The Last Ninja ha fissato nuovi standard per grafica, gameplay e ambientazioni immersive, vendendo oltre 23 milioni di copie.

Titoli come International Karate (il primo gioco europeo a vincere un CES Innovation Award nel giugno 1986 e a raggiungere il primo posto nella Billboard USA) e il suo seguito IK+ sono stati fondamentali nello sviluppo dei picchiaduro, introducendo animazioni fluide, controlli reattivi e modalità multiplayer con tre personaggi, una vera innovazione per l'epoca.

Preservare questi giochi è fondamentale non solo per il loro valore storico, ma anche per comprendere l'evoluzione del game design e della tecnologia. L'eredità di The Last Ninja, IK e IK+ merita di essere ricordata e studiata, poiché rappresenta l'innovazione e la creatività che hanno definito gli albori dell'industria videoludica negli anni '80.

Se vi interessa, trovate The Last Ninja Collection + Bonus Games su Steam.