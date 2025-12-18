Il controller Xbox Edizione speciale Storm Breaker è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il controller Xbox Edizione Storm Breaker a 55,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 63,99 €, e il prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 30%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del controller

Questa edizione speciale è caratterizzata dai classici grigi e neri, messi in risalto dal bianco e da alcuni effetti che rendono il controller ancora più particolare. Troviamo grilletti con impugnatura antiscivolo, impugnature gommate sulle parti posteriori e pulsanti che consentono di acquisire e condividere contenuti rapidamente.

Controller Xbox Edizione Storm Breaker

Inoltre, è possibile personalizzare la mappatura dei pulsanti con l'app Accessori Xbox. Il prodotto è compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X/S ed è dotato di tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per associare più dispositivi.