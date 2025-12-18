Smartphone più venduti nel mondo: Apple e Samsung dominano la top 10

Ma la graduatoria non racconta solo una competizione tra marchi, bensì riflette anche scelte strategiche diverse. Da un lato, infatti, Apple consolida la propria posizione nelle fasce alte del mercato, dall'altro Samsung punta su un portafoglio articolato di dispositivi di fascia medio-bassa, pensati per coprire mercati e segmenti molto diversi.

Il mercato degli smartphone continua a mostrare una forte concentrazione delle vendite attorno a pochi produttori e a una selezione limitata di modelli. I dati relativi al terzo trimestre del 2025 confermano queste dinamiche, evidenziando come Apple e Samsung siano riuscite a presidiare interamente la classifica dei dieci smartphone più venduti nel mondo .

La top 10 degli smartphone più venduti al terzo trimestre 2025

In cima alla classifica globale del terzo trimestre 2025 si colloca iPhone 16, che conquista il primo posto con una quota del 4 % delle vendite mondiali. Il risultato è legato soprattutto alle buone performance registrate in mercati chiave come India e Giappone, sempre più centrali nelle strategie di crescita di Apple. Subito alle spalle si posizionano iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, confermando la solidità della nuova generazione nella fascia premium.

Nella parte bassa della top 10 si segnala l'ingresso di iPhone 17 Pro Max, che chiude la classifica al decimo posto. Nonostante la posizione, il modello mostra segnali positivi rispetto al predecessore, sostenuto in larga parte dalla domanda di sostituzione nei mercati maturi, dove il ciclo di rinnovo resta uno dei principali motori delle vendite.

Samsung presidia i restanti cinque posti della classifica esclusivamente con modelli della serie Galaxy A. Una scelta che evidenzia la centralità della fascia media nella strategia del gruppo coreano, capace di coprire più segmenti di prezzo con dispositivi dai volumi di vendita simili ma destinati a pubblici differenti.

In particolare, Galaxy A36 e Galaxy A56 mostrano risultati migliori rispetto alle generazioni precedenti. A incidere è anche l'introduzione di funzionalità di intelligenza artificiale raggruppate sotto l'etichetta Awesome Intelligence, come strumenti per il miglioramento fotografico e la gestione delle immagini notturne, in passato riservati ai modelli di fascia alta.

Un ruolo rilevante continua a essere giocato dai modelli LTE come Galaxy A16 4G e Galaxy A06. Questi dispositivi restano fondamentali nei mercati emergenti, in particolare in America Latina e nelle aree del Medio Oriente e dell'Africa, dove contribuiscono a oltre la metà dei volumi di vendita dei rispettivi modelli grazie a un posizionamento più accessibile.

Intanto MediaTek rimane davanti a tutti tra i processori più diffusi sugli smartphone nel 2025.