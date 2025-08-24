0

Un nuovo trailer di The Berlin Apartment annuncia la data di uscita dell'affascinante avventura narrativa

The Berlin Apartment torna a mostrarsi con un trailer in occasione della Gamescom 2025, annunciando la data di uscita di questa affascinante avventura narrativa antologica.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/08/2025
Un'immagine dell'appartamento protagonista di The Berlin Apartment

The Berlin Apartment ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer pubblicato in questi giorni di Gamescom, piazzando il lancio di questa affascinante avventura narrativa per questo autunno: il 17 novembre per la precisione, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato dal team bildundtonfabrik e pubblicato da PARCO Games, The Berlin Apartment presenta una serie di storie ambientate in periodi storici diversi, tutte tenute insieme dalla presenza costante del medesimo appartamento in un palazzo storico di Berlino, che fa da filo conduttore per tutto il gioco.

La storia parte da un carpentiere incaricato di ristrutturare un vecchio appartamento, che nel demolire parti e riordinare elementi scopre progressivamente varie storie dei vecchi inquilini della casa.

Un racconto antologico su un appartamento

I cimeli del passato così scoperti si rivelano essere dei testimoni silenziosi dei precedenti abitanti dell'appartamento, le cui storie si dipanano a partire dagli oggetti riscoperti, mettendo in scena diverse linee narrative.

A ogni nuovo ritrovamento, il protagonista racconta a sua figlia la storia che si cela dietro l'oggetto scoperto, mettendo in scena un'avventura passata, con i suoi protagonisti e con atmosfere diverse tra loro, ma sempre ambientate tra le stesse quattro mura.

The Berlin Apartment ha un periodo di uscita: è un toccante racconto antologico su un vecchio appartamento

Il concetto e la struttura ricordano un po' What Remains of Edith Finch: anche in questo caso, The Berlin Apartment costruisce una sorta di racconto antologico a partire dallo stesso appartamento, ma mettendo in scena ogni volta delle storie molto diverse tra loro in termini di soggetto, protagonisti e ambientazione storica.

Segnalazione Errore
